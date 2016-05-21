باراك بعد استقالة يعالون: الحكومة تعاني بدء نزعات فاشية

إيهود باراك-رئيس وزراء إسرائيل الأسبق (عربيل)

حَمَّل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، على الحكومة بشدة قائلاً إنها تعاني بداية نزعات فاشية، وفقاً لموقع "عربيل" (صوت إسرائيل والتليفزيون الإسرائيلي بالعربية).

وفي مقابلة مع القناة الإسرائيلية العاشرة، رأى باراك أن الأحداث الأخيرة التي بلغت ذروتها بما أسماه عملية التطهير التي تمت بحق الوزير يعلون، يجب أن تدق ناقوس الخطر للجميع، وتعد علماً أسود فوق سلوك الحكومة الإسرائيلية ورئيسها.

وتمنى ألا يسفر إسناد حقيبة الدفاع إلى رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان عن جباية ثمن باهظ جداً، حيث رأى باراك أن تنحية يعالون وتعيين ليبرمان محله وزيراً للدفاع يعد خطوة خاطئة ومتهورة.

من جهته، انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تعليقات إيهود باراك ضد تعيينه المتوقع وزيراً للدفاع، وجاء في بيان صادر عن مكتب ليبرمان، اليوم، أن باراك ترك خلفه دولة أطلال مشتعلة وعمليات عسكرية فاشلة وسلسلة صفقات أمنية مشكوك فيها.

وأفيغدور ليبرمان، هو سياسي إسرائيلي ومؤسس حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتشدد وزعيمه، يعرف بمواقفه الداعية إلى تهجير من لا يعترف بإسرائيل دولة يهودية صهيونية.

يذكر أن ليبرمان، هدد باغتيال قادة حماس ووصف النواب العرب بـ"الخونة"، في منصب حساس كهذا أثار موجة انتقادات واسعة، بما في ذلك من قبل مؤيدي نتنياهو مثل الوزير السابق في الحكومة بيني بيغين.

موشيه يعالون-وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل (تايمز أوف إسرائيل)

ومع اعتزاله السياسة، حذر وزير الدفاع المنتهية ولايته موشيه يعالون من أن "قوى متطرفة وخطيرة استولت على إسرائيل وحركة الليكود وزعزعت الاستقرار في إسرائيل وتهدد بالمس بسكانها"، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وجاءت تصريحات يعالون في مؤتمر صحفي عقده ظهيرة الجمعة في مقر قيادة الجيش في تل أبيب والذي أعلن خلاله رسمياً اعتزاله الحياة السياسية بشكل مؤقت، حيث إنه لا ينوي ترك الحياة العامة، وفي المستقبل سيعود كمرشح لقيادة وطنية، بحسب تعبيره.

وتعتبر تصريحات يعالون بمثابة تحد مباشر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو.

وجاءت استقالة وزير الدفاع في خضم التعديل الوزاري الدراماتيكي على الائتلاف الحكومي والذي شهد تسليم منصبه لرئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، في محاولة لضم ليبرمان إلى ائتلاف نتنياهو ذات الأغلبية الضئيلة (61 مقعداً).

واختلف نتنياهو ويعالون في الأسابيع الأخيرة أيضاً حول دفاع يعالون عن النيابة العسكرية في محاكمة الجندي الذي قتل منفذ هجوم فلسطيني منزوع السلاح بعد إطلاق النار عليه في شهر مارس/آذار، ودعوته للجنرالات العسكريين لإبداء آرائهم في القضايا الأخلاقية.

أفيغدور ليبرمان-المرشح لوزارة الدفاع الإسرائيلية (الجزيرة)

وقال يعالون الجمعة، "وجدت نفسي مؤخراً في اختلاف عميق حول مسائل مهنية وأخلاقية مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء وقلة من أعضاء الكنيست، هذا ليس بالليكود الذي انضممت إليه وآمل بأن يدرك الجمهور العام أيضاً، خطورة تداعيات الاستيلاء على المركز من قبل أقلية متطرفة، وأن يحارب هذه الظاهرة".

خطاب يعالون الناري، الذي يُعد نادراً لرئيس هيئة الأركان السابق الذي يُعرف عنه لغة خطابه الهادئة، يجعل من عودته إلى صفوف (الليكود) قريباً غير مرجحة.

في وقت سابق الجمعة، أعلن يعالون استقالته من الحكومة والكنيست، مشيراً إلى عدم ثقته بنتنياهو لسلوكه خلال التطورات الأخيرة، وتدخل الاستقالة حيز التنفيذ في غضون 48 ساعة، بحسب مصادر مقربة من وزير الدفاع المستقيل.