انطلاق الدورة 15 لمهرجان موازين في المغرب

انطلقت فعاليات الدورة 15 لمهرجان موازين إيقاعات العالم في كل من مدينتي الرباط وسلا بمشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى العربية والعالمية.

ويعد المهرجان من أبرز الأحداث الفنية في المغرب وتمتد دورة هذا العام إلى 28 من مايو/ آيار الجاري.

وقدم الفنان العراقي كاظم الساهر باقة من أشهر أغانيه على مدى ساعتين تقريبا على مسرح محمد الخامس ودفع التفاعل الكبير من الجمهور والتصفيق المستمر "القيصر" إلى النزول عن المسرح والاختلاط بالحاضرين والتقاط صور "سيلفي" معهم.

وعلى مسرح النهضة قدمت اللبنانية ديانا حداد حفلها الذي امتد لنحو الساعة ونصف وغنت فيه ألوانا مختلفة من الغناء العربي تنوعت بين اللبناني والخليجي والمصري.

وحرص كل من الساهر وحداد على صعود موهبة مغربية شابة معه على المسرح والمشاركة في تقديم بعض الأغاني.

كما قدم الأمريكي كريس براون حفلا صاخبا وأشعل حماس آلاف الشباب الذين لم يتوقفوا عن الرقص والغناء طوال الساعة ونصف فيما تسبب الإقبال الكبير على الحفل بتعطل حركة المرور بالشوارع المحيطة لبعض الوقت.

وتشارك مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العربي والأجنبي بالمهرجان من بينهم اللبنانية ميريام فارس والمصرية شيرين عبد الوهاب والمغربي سعد لمجرد والأمريكية كريستينا أجيليرا وشاجي من جاميكا.

وترجع بداية مهرجان موازين إيقاعات العالم إلى مايو/ آيار 2002 وبمرور السنين أصبح من أبرز مهرجانات المغرب والدول العربية بحرصه على استقطاب كبار نجوم الغناء العرب والأجانب إضافة للمواهب الجديدة رغم بعض الانتقادات الموجهة له بشأن الميزانية الكبيرة وتصرفات وملابس بعض النجوم الأجانب التي تثير الغضب أحيانا.

ويقول منظمو المهرجان إن الحفلات الغنائية والأنشطة المصاحبة لا تخدم القطاع الثقافي فحسب بل تحدث حالة رواج عام في فنادق ومطاعم الرباط.