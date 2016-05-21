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اليوم .. حوار مع عبد الفتاح مورو على "الجزيرة مباشر"

21/5/2016

عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونسية – الجزيرة

تستضيف قناة الجزيرة مباشر اليوم "عبد الفتاح مورو" نائب رئيس حركة النهضة في تونس للحديث حول مستقبل "النهضة" بعد إعلانها الفصل بين الدعوة والسياسة.

يذاع الحور على الهواء مباشرة اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
يأتي الحوار في إطار المؤتمر العام العاشر للحركة والذي يعقد بمدينة الحمامات التونسية في الفترة من 20 وحتى 22 من مايو/آيار 2016.

يتعرض الحوار مع "مورو" للتغيرات السياسية والفكرية المرتقبة على حركة النهضة بعد هذا مؤتمرها الذي ينتهي غدا الأحد.

ويتناول الحوار إمكانية الفصل بين السياسي والدعوي داخل الحركة وما إذا كان هناك معارضة من قواعد النهضة لهذا القرار، ويتحدث مورو خلال الحوار عن إمكانية تحييد الدين والمساجد عن المسائل السياسية وهل يعني ذلك إبعاد الإسلام عن قضايا الناس.

ويتناول الحوار قدرة "النهضة " على الاستفادة من أخطاء الماضي وأولوياتها في المرحلة القادمة وماذا إذا كان سيعاد انتخاب الشيخ راشد الغنوشي (74 عاما) رئيسا للنهضة لولاية جديدة .

كان مجلس شورى حركة النهضة قد قرر قبل أيام الاتجاه نحو فصل العمل السياسي للحزب عن الأنشطة الدعوية، وقال الشيخ الغنوشي رئيس الحركة في هذا الشأن إن النهضة ستتحول إلى حزب يعمل في الحقل السياسي فقط، تاركة الشأن الدعوي للجمعيات المدنية. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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