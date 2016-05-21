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المرصد: مقتل 60 ألف داخل سجون النظام السوري خلال 5 سنوات

21/5/2016

صور مسربة لمعتقلين تم تعذيبهم بالسجون السورية

قضى60 ألف معتقل على الأقل جراء التعذيب وسوء الأوضاع الإنسانية في سجون النظام السوري خلال خمس سنوات من النزاع، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت. 

ونقل المرصد السوري عن "مصادر داخل أجهزة النظام الأمنية أن ما لا يقل عن 60 ألف معتقل قتلوا منذ مارس/ آذار2011 في معتقلات النظام السوري وخصوصا في سجن صيدنايا العسكري، أحد أكبر السجون السورية، وسجون جهاز المخابرات الجوية وأمن الدولة.

وقتل هؤلاء "جراء التعذيب الجسدي المباشر أو الحرمان من الطعام والدواء" حسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إن من بين القتلى الـ60 الفا، تمكن المرصد من توثيق أسماء 14456 معتقلا استشهدوا، بينهم 110 أطفال".

وبحسب عبد الرحمن، فإنه خلال خمس سنوات جرى "اعتقال حوالي نصف مليون شخص، بينهم من أطلق سراحه وبينهم من قتل وآخرون لا يزالون يقبعون في السجون".

وطالب المرصد السوري بالإفراج عن المعتقلين مشيرا إلى أنه "لا يزال هناك أكثر من 200 ألف شخص في السجون".

وفي فبراير/ شباط الماضي، اتهم محققون في الأمم المتحدة الحكومة السورية بالقيام بأعمال "إبادة" بحق المعتقلين جراء سقوط عدد كبير من القتلى بينهم. 

وخلال خمس سنوات من الحرب في سوريا، قتل أكثر من 270 ألف شخص وهجر أكثر من نصف الشعب وتعرضت مناطق كاملة للدمار، في أضخم مأساة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حسب الأمم المتحدة.

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