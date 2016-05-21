الغنوشي: النهضة حركة تطور تلتزم بروح العصر

انطلق الجمعة المؤتمر العاشر لـ"حركة النهضة الإسلامية" الذي يُنتظر أن يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحركة بإعلانها الفصل بين الديني والسياسي.

وحضر افتتاح المؤتمر الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" الخصم السياسي السابق للنهضة، وآلاف من أنصار الحركة.

وسيواصل نحو 1200 من المؤتمرين أعمالهم السبت والأحد في مدينة الحمامات "60 كلم جنوب العاصمة".

وينتظر أن يعاد انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للنهضة، لولاية أخيرة، حيث انتخب رئيسا للحركة في مؤتمرها الأخير سنة 2012..

وقال الشيخ "راشد الغنوشي" مؤسس النهضة "إن الحركة تطورت من السبعينات إلى اليوم. من حركة عقدية تخوض معركة من أجل الهوية عندما كانت الهوية مهددة، إلى حركة احتجاجية شاملة تدعو إلى الديمقراطية في مواجهة نظام شمولي، إلى حزب ديمقراطي وطني مسلم متفرغ للعمل السياسي بمرجعية وطنية تنهل من قيم الإسلام، وملتزمة بمقتضيات الدستور وروح العصر".

وأضاف أن الحركة "تكرس بذلك التمايز الواضح بين المسلمين الديمقراطيين وبين تيارات التشدد والعنف التي تنسب نفسها ظلما وزورا إلى الإسلام".

وأفاد "إن التخصص الوظيفي بين السياسي وبقية المجالات المجتمعية، ليس قرارا مسقطا أو رضوخا لإكراهات ظرفية بل تتويج لمسار تاريخي".

وقال، "إننا جادون في النهضة في الاستفادة من أخطائنا قبل الثورة وبعدها، ونحن حركة تتطور ولا تستنكف من أن تسجل على نفسها أخطاء"، من دون ذكر هذه "الأخطاء".

وتابع، "حريصون على النأي بالدين عن المعارك السياسية وندعو إلى التحييد الكامل للمساجد عن خصومات السياسة وعن التوظيف الحزبي حتى تكون المساجد مجمعة لا مفرقة. لكننا نستغرب في الوقت نفسه إصرار البعض على إقصاء الدين من الحياة العامة".

وفي سياق متصل، نوه الرئيس التونسي "الباجي قائد السبسي" في خطاب توجه به إلى المؤتمر، "بالتطور الذي عرفته حركة النهضة والذي تجلى في الإقرار بضرورة العمل على التحول لحزب سياسي وطني ومدني يقطع مع الشمولية العقائدية واحتكار النطق باسم الدين وهو مشاع بين كل التونسيين".

داعيا الحركة إلى "التأكيد على أن النهضة أصبحت حزبا مدنيا تونسيا قلبا وقالبا، ولاؤه لتونس وحدها".

كما دعاها إلى التأكيد "علىخصوصية حركة النهضة المستمدة من طبيعة المجتمع الذي نشأت فيه، مما يفرض اعتبار السياق الاجتماعي والسياسي التونسي وحده لا غيره عند تقرير سياستها".

وتابع، "أتطلع أن يكون المشروع السياسي للنهضة بعد إقرار المراجعات التي أعلنتم عنها منسجما مع السياق الوطني العام ومستجيبا لما ينتظره الشعب التونسي".

مؤكدا، "إن التزامكم بهذه التوجهات سيجلب للجميع الطمأنينة على نموذج العيش التونسي المتسم بالانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى ونبذ الغلو والتطرف الديني والتزمت والعنف"..

وهو الأمر الذي سيطمئنن التونسيين على مستقبل ديموقراطيتنا الوليدة ومكاسبنا الحداثية ودولتنا المدنية وإسلامنا الأصيل المتجذر في تراثنا الإصلاحي وتقليدنا التنويري.