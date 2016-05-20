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وصول ثلاثة محققين فرنسيين وخبير من إيرباص للقاهرة

20/5/2016

تشارك فرنسا في لجنة تحقيق تقودها مصر ـ غيتي

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في مطار القاهرة الدولي إن ثلاثة محققين فرنسيين وخبيرا فنيا من شركة ايرباص وصلوا إلى المطار في وقت مبكر اليوم (الجمعة) للمساعدة في التحقيقات حول مصير طائرة مصر للطيران التي اختفت أمس (الخميس).

وذكرت المصادر أن المحققين الفرنسيين يتبعون مكتب التحقيقات والتحليل في وزارة الطيران المدني الفرنسية.

وتشارك فرنسا في لجنة تحقيق تقودها مصر حيث إنها مقر شركة ايرباص كما أن لها ثاني أكبر عدد من الضحايا على متن الطائرة التي كانت تقل 15 فرنسيا. وكان هناك 30 مصريا من إجمالي 66 شخصا كانوا على الطائرة.

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