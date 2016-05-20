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وزير الدفاع الإسرائيلي يستقيل بسبب ضعف ثقته في نتنياهو

20/5/2016

بنيامين نيتنياهو (يمين) وموشيه يعلون (يسار) ـ أرشيف

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "موشيه يعلون" استقالته اليوم (الجمعة) معللا ذلك بضعف ثقته في رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" بعد أن اقترح "نتنياهو" أن يحل وزير آخر محله ضمن خطوة لتوسيع الحكومة الائتلافية.

وقال "يعلون" في تغريدة على تويتر "أبلغت رئيس الوزراء أنه بعد تصرفه والتطورات الأخيرة وفي ضوء ضعف الثقة به أتقدم باستقالتي من الحكومة والبرلمان وسآخذ استراحة من الحياة السياسية."

وأشار "يعلون" إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو بذلك صباح اليوم (الجمعة) حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها على الإنترنت.     

وتابع "أستقيل من الحكومة والكنيست (البرلمان) وسوف أبتعد  لفترة زمنية عن الحياة السياسية" بحسب الصحيفة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وبخ  نائب رئيس الأركان  لتلميحه إلى أن المجتمع الإسرائيلي به سلوكيات تشبه سلوك النازي.        

كما دعم "نتنياهو" جنديا اسرائيليا قتل مصابا فلسطينيا في شهر مارس/آذار الماضي كان على الأرض بعد إصابته بنيران جنود إسرائيليين إثر تنفيذه عملية طعن في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

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