مصر: القوات المسلحة تعثر على أجزاء من حطام الطائرة

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العثور على أجزاء من حطام طائرة شركة مصر للطيران المفقودة في مياه البحر المتوسط على بعد 290 كيلومترا شمال مدينة الإسكندرية الساحلية.

وأضاف أن القوات البحرية عثرت على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب وأنها تمشط المنطقة بحثا عن الصندوق الأسود للطائرة.

في السياق نفسه أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا نعت فيه ضحايا الحادث، وأكدت خلاله على مواصلة التحقيقات من أجل كشف ملابسات الحادث واستجلاء الحقائق بشأنه بحسب البيان.

وكان الطيار أيمن المقدم رئيس الإدارة المركزية لتحقيق حوادث الطائرات بوزارة الطيران المصرية قد أكد أمس الخميس أن مصر ستترأس لجنة التحقيق الرسمية لكشف ملابسات وأسباب تحطم الطائرة المصرية المفقودة خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وقال المقدم في تصريحات صحفية مساء الخميس "طبقا للقوانين الدولية المنظمة للطيران المدني فإن مصر سترأس لجنة التحقيق الرسمية في حادثة الطائرة المصرية المفقودة بصفتها مالكة الطائرة بمشاركة بعض الدول مثل فرنسا المصنعة للطائرة والدول التي لها ضحايا بصفة مراقب".

وأضاف " أنه فور العثور على حطام الطائرة والتأكد من تحطمها ستبدأ اللجنة عملها فورا لاستكمال جمع المعلومات المتوفرة بشأن الطائرة والعمل على انتشال الصندوقين الأسودين والعمل من أجل التوصل إلى أية أدلة توضح حقيقة ما حدث للطائرة وقد تلقيت اتصالات من بعض الدول من بينها اليونان وبريطانيا للمشاركة في فعاليات البحث والتحقيق".