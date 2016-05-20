البث الحي
منوعات

مصر: القوات المسلحة تعثر على أجزاء من حطام الطائرة

20/5/2016

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العثور على أجزاء من حطام طائرة شركة مصر للطيران المفقودة في مياه البحر المتوسط على بعد 290 كيلومترا شمال مدينة الإسكندرية الساحلية.

وأضاف أن القوات البحرية عثرت على بعض المتعلقات الخاصة بالركاب وأنها تمشط المنطقة بحثا عن الصندوق الأسود للطائرة.

في السياق نفسه أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا نعت فيه ضحايا الحادث، وأكدت خلاله على مواصلة التحقيقات من أجل كشف ملابسات الحادث واستجلاء الحقائق بشأنه بحسب البيان.

وكان الطيار أيمن المقدم رئيس الإدارة المركزية لتحقيق حوادث الطائرات بوزارة الطيران المصرية قد أكد أمس الخميس أن مصر ستترأس لجنة التحقيق الرسمية لكشف ملابسات وأسباب تحطم الطائرة المصرية المفقودة خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وقال المقدم في تصريحات صحفية مساء الخميس "طبقا للقوانين الدولية المنظمة للطيران المدني فإن مصر سترأس لجنة التحقيق الرسمية في حادثة الطائرة المصرية المفقودة بصفتها مالكة الطائرة بمشاركة بعض الدول مثل فرنسا المصنعة للطائرة والدول التي لها ضحايا بصفة مراقب".

وأضاف " أنه فور العثور على حطام الطائرة والتأكد من تحطمها ستبدأ اللجنة عملها فورا لاستكمال جمع المعلومات المتوفرة بشأن الطائرة والعمل على انتشال الصندوقين الأسودين والعمل من أجل التوصل إلى أية أدلة توضح حقيقة ما حدث للطائرة وقد تلقيت اتصالات من بعض الدول من بينها اليونان وبريطانيا للمشاركة في فعاليات البحث والتحقيق".

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)