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فيسبوك يختبر تصنيف منشورات آخر الأخبار "حسب الموضوع"

20/5/2016

فيس بوك يختبر تصنيف منشورات آخر الأخبار "حسب الموضوع"

تتبع فيسبوك حالياً طريقة عرض للمنشورات في آخر الأخبار بحسب خوارزمية خاصة بها ترى ما هي المنشورات الأكثر أهمية لك وتعرضها في البداية، لكن هذه المنشورات تكون موضوعاتها مختلفة ومتنوعة للغاية.

لذلك تختبر فيسبوك حالياً طريقة لتنظيم هذا الأمر بحيث يمكنك تخصيص قسم آخر الأخبار حسب موضوع المنشورات.

ظهر لبعض مستخدمي فيسبوك عبر الهواتف الذكية عدة تصنيفات يمكن الاختيار من بينها مثل السفر، الموسيقى، التلفاز، الطعام، الأفلام، العلم وغيرها، كما يمكنك تخصيص محتوى فرعي ضمن أي من هذه التصنيفات، مثل اختيار أفلام الرسوم المتحركة الأنيميشن ضمن تصنيف الأفلام، بالتالي ستعرض لك منشورات متعلقة بموضوع التصنيف فقط.

وإن لم تدخل إلى طريقة عرض آخر الأخبار وفق التصنيفات، فإن كل منشور سيعرض بشكل عام سيكون تحته اسم التصنيف الذي يتبع له.

من الواضح أن فيسبوك تهتم كثيراً بتفاصيل التصنيفات لتعطيك خيارات أكثر ودقة أعلى بمجالات اهتمامك بحسب خبراء.

بالطبع التعرف على موضوع المنشور ووضعه في التصنيف الملائم له سيكون عبر خوارزميات وذكاء اصطناعي، لذا هناك احتمال لبعض الأخطاء خاصة باللغة العربية التي لن يفهمها فيس بوك بنفس دقة اللغة الإنجليزية. 

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