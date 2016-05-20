شاهد: مجوهرات مخبأة داخل قدح لمحتجزين في معسكر نازي

مجوهرات داخل قدح في متحف ببولندا

عثر موظفو متحف أوشفيتز ببولندا على مجوهرات أخفيت سرا في قدح مطلي بالمينا منذ تحرير معسكر القتل النازي في عام 1945.

وتم الكشف عن وجود قعر مزدوج للقدح وهو ضمن آلاف من أدوات المطبخ التي صادرها حراس نازيون من أناس جرى ترحيلهم إلى المعسكر الواقع في جنوب بولندا خلال الحرب العالمية الثانية. ووجد بين القعرين خاتم وقلادة من الذهب ملفوفين في قطعة قماش.

واكتشفت القطعتان اللتان يعتقد أنهما صنعتا في بولندا في الفترة بين 1921 و1931 خلال أعمال صيانة لمعروضات المتحف من أدوات المطبخ.

وقالت هانا كوبيك الموظفة بالمتحف "عندما التقطت هذا القدح تبين أنه يحوي أشياء مخفية داخله".

وأضافت "بمرور الوقت انفصل القعر المزيف من الكوب فبدا واضحا وجود صرة وأمكن رؤية جزء من العقد وخاتم".

وجرى انتزاع متعلقات معظم من نقلوا إلى المعسكر في الفترة بين 1940 و1945 لدى وصولهم ويعرض كثير منها في المتحف حاليا.

وأخفى كثيرون منهم أشياء قيمة داخل متعلقات قال المتحف إنها لا تزال تكتشف بعد تلك السنين. لكن أصحابها عادة ما يبقون مجهولين لصعوبة اقتفاء أثرهم من متعلقاتهم.