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شاهد: "باص المعركة" بلندن يدعو للخروج من الاتحاد الأوربي

20/5/2016

أطلق حزب الاستقلال البريطاني " Brexit " ما أسماه " باص المعركة" حيث ركب زعيم الحزب "نايغل فاراج" حافلة ذات طابقين في العاصمة لندن مكتوب عليها بالإنجليزية " نريد استرجعا بلدنا".

وقال فاراج إن الحزب سيقوم بجولة في البلاد الشهر المقبل لحشد التصويت من أجل تأييد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوربي.

وركب "فاراج" حافلة ذات طابقين بسقف مفتوح لتعلن أن 23 من يونيو/حزيران المقبل سيكون "يوم الاستقلال" حيث توقفت الحافلة أمام مبنى المفوضية الأوروبية بعد أن زينت مع وجهه بشعار "Brexit" في إشارة إلى مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي حال ذهبت البلاد إلى ذلك يوم الاستفتاء.

وأضاف "فاراج" أعتقد أننا ذاهبون للفوز، مؤكدا أن عامة المواطنين في بريطانيا سيكونون أفضا حالا من تواجدهم داخل الاتحاد الأوربي.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" كان قد أعلن عن إجراء استفتاء شعبي على بقاء بلاده داخل الاتحاد الأوربي من عدمه، في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل.

لكنه حذر من أن مغادرة الاتحاد الأوربي ستكون بمثابة "قفزة في الظلام"، وحث الناخبين على دعم اتفاقه لإصلاح الاتحاد.

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