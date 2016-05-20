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شاهدة في محكمة أمريكية تنهار بكاء خوفا من المتهم

20/5/2016

المتهم أثناء دخوله قاعة المحكمة

انهارت امرأة أمريكية ودخلت في موجة هيسترية من البكاء أثناء حضورها جلسة محاكمة رجل متهم بقتل ستة أشخاص.

وكانت الشرطة الأمريكية قد ألقت القبض على سائق تاكسي بسبب مقتل ستة أشخاص في حادث إطلاق نار عشوائي بمدينة كالامازو في ولاية ميشيغان.

وألقي القبض على جيسون بريان دالتون (45 عاما).

ويحاكم بتهمة قتل ستة مواطنين وأكدت تقارير أن دالتون يعمل سائقا في شركة سيارات الأجرة "أوبر".

وقال جيف غيتينغ، المدعي العام في كالامازو، إن المتهم يحاكم بتهم متعددة بالقتل مع سبق الإصرار، والشروع في القتل.

وبكت الشاهدة حينما قاطعها المتهم الذي حضر إلى الجلسة مكبلا بسلاسل حديدية.

وبعد انخراطها في البكاء أخرجت الشرطة المتهم من قاعة المحكمة.

وكانت شركة "أوبر" قالت إنها فحصت ملف دالتون، وأكدت الشرطة أن السائق غير ضالع في أي جرائم سابقة.

وقالت الشركة في بيان لها إنها "تعرب عن حزنها الشديد" إزاء الحادث العنيف.

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