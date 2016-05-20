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رصد بقعة نفط قد تكون للطائرة المصرية

20/5/2016

طائرة لمصر للطيران تقلع من شارل ديغول في باريس -الأوربية

قالت وكالة الفضاء الأوربية إن قمرا اصطناعيا أوربيا رصد بقعة نفط محتملة في شرق البحر المتوسط حيث اختفت طائرة مصر للطيران وعلى متنها 66 شخصا.
وتُظهر الصورة التي التقطها القمر "سنتينل-1 أيه" أمس الخميس بقعة طولها نحو كيلومترين على بعد 40 كيلومترا تقريبا جنوب شرق آخر موقع معروف للطائرة.
وتظهر صورة ثانية التقطت اليوم (الجمعة) أن البقعة تحركت نحو خمسة كيلومترات.
وذكرت الوكالة أنها أبلغت المعلومات الخاصة بالصورة إلى السلطات المعنية لكنها قالت إنه ليس هناك ما يؤكد أن بقعة النفط من طائرة مصر للطيران. وأضافت أن القمر الصناعي "سنتينل-2 أيه" سيمر بالمنطقة نفسها يوم الأحد.

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