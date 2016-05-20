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"الجزائر" أول عاصمة أفريقية من دون عشوائيات

20/5/2016

قضت الحكومة على 30 بيت من القصدير ـ غيتي

أعلنت السلطات الجزائرية، أمس (الخميس) عاصمة البلاد، أول عاصمة أفريقية خالية من المباني العشوائية، بعد القضاء على 30 ألف "بيت قصديري" ونقل قاطنيها إلى مساكن أفضل في عملية دامت عامين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده محافظ الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، في ختام جولة أجراه برفقة وفد من الأمم المتحدة، إلى أحياء ومناطق تم نقل سكانها.

وقال زوخ: "أعلن الجزائر أول عاصمة أفريقية من دون مساكن قصديرية (عشوائيات) بعد ترحيل 30 ألف عائلة إلى مساكن لائقة وهدم البيوت القصديرية".

وأضاف أن "ما تبقى من العشوائيات وحتى السكنات الهشة (المهددة بالسقوط) قليل جدًا وسيتم ترحيل قاطنيها قريبًا". وذلك من دون ذكر العدد.

وضم الوفد الأممي، مدير المكتب الإقليمي العربي للأمم المتحدة حول السكن، هافاد أوبراي، ومدير برامج الأمم المتحدة للسكن،علوان لبيان، اللذان تلقيا معلومات من مسؤولين بوزارة الإسكان وعمدة العاصمة، حول تجربة البلاد في القضاء على العشوائيات بالعاصمة.

وأطلقت الجزائر في يونيو/ حزيران 2014، مشروعًا للقضاء على المساكن العشوائية بالعاصمة، شمل حسب الأرقام الرسمية 46 ألف عائلة، 30 ألف منهم كانو يعيشون في مساكن عشوائية، والبقية في مساكن مهددة بالسقوط بفعل الزلازل أو كونها قديمة.

وتقول السلطات الجزائرية إنه "سيتم تخصيص المساحات التي تم هدم المباني العشوائية فيها، لبناء أحياء سكنية جديدة أو تحويلها إلى مساحات خضراء".

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