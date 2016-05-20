البنتاغون يرفض مقترحا روسيا بشن ضربات مشتركة في سوريا

طائرة سوخوي في سوريا

رفض البنتاغون الأمريكي مقترحا روسيا بشن ضربات جوية روسية أمريكية على مواقع في سوريا.

وكان وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" أكد اليوم (الجمعة) أن بلاده اقترحت على الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده البدء في شن ضربات جوية مشتركة في سوريا اعتبارا من 25 من مايو/ أيار لاستهداف جبهة النصرة وغيرها من الجماعات التي لا تلتزم بوقف إطلاق النار، على حد قوله.

وتقترح روسيا أن تستهدف هذه الضربات أيضا قوافل الأسلحة بما في ذلك التي تعبر إلى سوريا من تركيا. وقال شويغو إن الاقتراح طرح بالتنسيق مع الحكومة السورية وجرت مناقشته مع خبراء عسكريين أمريكيين في العاصمة الأردنية عمان.

وقال شويغو خلال اجتماع بوزارة الدفاع نقله التلفزيون الروسي إن روسيا تحتفظ بحق قصف المسلحين الذين لا يلتزمون بوقف إطلاق النار في سوريا من جانب واحد.