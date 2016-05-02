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نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 19 صحفيا فلسطينيا

2/5/2016

نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 19 صحفيا فلسطينيا

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين إن إسرائيل تعتقل في سجونها 19 صحفيا فلسطينيا بتهم مخلتفة.

وأضاف النادي في بيان له عشية إحياء (اليوم العالمي لحرية الصحافة) أن الاحتلال الإسرائيلي يقيّد حرية19 صحفيا فلسطينيا بتهم منها التحريض ونشر منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي."

وأوضح النادي أن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 17 صحفيا أُفرج عن خمسة منهم…"

وأضاف أن 4 صحفيين قيد الاعتقال الإداري التعسّفي (الاعتقال دون محاكمة) في سجون الاحتلال ,

وذكر النادي أن من "بين الأسرى من الصحفيين الأسيرة سماح دويك والتي اعتقلتها قوات الاحتلال في العاشر من أبريل/ نيسان بتهمة التحريض على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إضافة إلى عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عمر نزال والموقوف منذ 23 أبريل/نيسان".

 وتابع أن "أقدم الأسرى الصحفيين وأعلاهم حكما هو الأسير محمود موسى عيسى من القدس المحكوم (عليه) بالسجن لثلاثة مؤبدات و46 عاماً والمعتقل منذ عام 1993."

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