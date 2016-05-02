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مصر .. نقابة الصحفيين تطالب بإقالة وزير الداخلية

2/5/2016

الصحفيان المعتقلان عمرو بدر ومحمود السقا

 

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين في وقت مبكر اليوم الاثنين إن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في "واقعة غير مسبوقة" مساء أمس الأحد وألقت القبض على صحفيين منتقدين للحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وأضاف قلاش في تصريحات لوكالة رويترز إن المجلس عقد اجتماعا طارئا في وقت متأخر مساء الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء المقبل "لاتخاذ القرارات المناسبة".

وأكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما لكنها نفت في بيان أصدرته في وقت مبكر اليوم الاثنين اقتحام النقابة أو استخدام القوة أثناء القبض عليهما.

وأضافت أن ثمانية ضباط فقط توجهوا للنقابة وسلم الصحفيين نفسيهما لهم "طواعية".

وقالت صحفية تدعى مايسة يوسف كانت بصحبة الصحفيين لحظة القبض عليهما "الساعة التاسعة (مساء) بالضبط … دخل علينا حوالي 30 أو 35 شخص بلبس مدني واضح أنهم أمن وطني… وأخدوا عمرو ومحمود."

وكان محمود كامل عضو المجلس قال لرويترز مساء الأحد إن "أكثر من 40 فرد من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين."

وأضاف كامل أن أحد أفراد أمن النقابة أصيب عندما تلقى لكمة في عينه.

وكانت أبواب النقابة مغلقة أمس الأحد نظرا لكونه عطلة رسمية بمناسبة عيد القيامة وعيد العمال.

لكن عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها كانا معتصمين في المبنى منذ يوم السبت اعتراضا على قرار صادر من النيابة بضبطهما بتهمة التحريض على التظاهر.

وقال قلاش "هذه واقعة غير مسبوقة واعتبرها ليست موجهة للنقابة ، هذه موجهة للبلد كلها، هذا الكلام لم يحدث أيام حبيب العادلي."

 

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