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مصر .. الصحف والمواقع تضع "شارة سوداء" بعد اقتحام النقابة

2/5/2016

الصحف والمواقع المصرية تضع "شارة سوداء" بعد اقتحام النقابة

قال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة تطالب رؤساء المواقع الإلكترونية والصحف بوضع شارة سوداء .

وأوضح أبو السعود في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن عددا من رؤساء تحرير الصحف اقترحوا وضع شارة سوداء على المواقع الالكترونية الصحفية الأمر الذى قوبل بموافقة المجلس وعلى الجميع الالتزام بذلك تجاه واقعة الاقتحام التي تعرضت لها النقابة مساء أمس من قبل قوات الأمن واختطافها اثنين من الصحفيين في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إنشاء النقابة.

وتابع أبو السعود، بدأ عددا منهم بتطبيق ذلك دعما لحرية الصحافة وتضامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام .

 

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