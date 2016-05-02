في نافذة الليلة: أسير فلسطيني يرزق بمولود عبر نطفة مهربة

الأسير الفلسطيني ضياء مطر يرزق بمولود جديد

تشاهدون في النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر الليلة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت الدوحة لقاءً حصريا مع أسرة الأسير المقدسي ضياء مطر المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقد رزق بطفل عبر نطفة مهربة من داخل الزنزانة بعد نجاحه في تحدي أسوار سجون الاحتلال.

وكان الأسير مطر اعتقل عام 2007 وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي وتشكيل خلية عسكرية لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وخطف جاسوس إسرائيلي والتحقيق معه وقتله.

يذكر أن عدد الأطفال الذين أُنجبوا بنطف مهربة ازداد في الفترة الأخير ووصل إلى 44 طفلًا، بعد نجاح آبائهم الأسرى بتهريب نطفهم في محاولة منهم لإعادة الأمل المسلوب من عوائلهم الذي يحاول قتل الروح المعنوية والنفسية لهم ولكسر شوكة المحتل.