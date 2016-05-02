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في نافذة الليلة: أسير فلسطيني يرزق بمولود عبر نطفة مهربة

2/5/2016

الأسير الفلسطيني ضياء مطر يرزق بمولود جديد

تشاهدون في النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر الليلة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت الدوحة لقاءً حصريا مع أسرة الأسير المقدسي ضياء مطر المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقد رزق بطفل عبر نطفة مهربة من داخل الزنزانة بعد نجاحه في تحدي أسوار سجون الاحتلال.

وكان الأسير مطر اعتقل عام 2007 وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي وتشكيل خلية عسكرية لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وخطف جاسوس إسرائيلي والتحقيق معه وقتله.

يذكر أن عدد الأطفال الذين أُنجبوا بنطف مهربة ازداد في الفترة الأخير ووصل إلى 44 طفلًا، بعد نجاح آبائهم الأسرى بتهريب نطفهم في محاولة منهم لإعادة الأمل المسلوب من عوائلهم الذي يحاول قتل الروح المعنوية والنفسية لهم ولكسر شوكة المحتل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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