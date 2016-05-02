البث الحي
منوعات

عمال يحرقون عددا من حافلات شركة بن لادن بمكة

2/5/2016

عمال يحرقون عددا من حافلات شركة بن لادن (رويترز)

أحرق عمال في مجموعة شركات بن لادن السعودية عددا من حافلات المجموعة احتجاجا على عدم تلقى رواتبهم والاستغناء عن عدد كبير منهم.

وكانت المجموعة المتخصصة في أعمال المقاولات، قد قررت الاستغناء عن حوالي 50 ألف عامل بحسب جريدة الوطن السعودية، غالبيتهم العظمى من الأجانب.

ومجموعة بن لادن هي واحدة من كبريات الشركات في السعودية في قطاع الإنشاء والتعمير في الشرق الأوسط.

تقول السلطات السعودية إنه لم يصب أحد في إحراق الحافلات .

وقال نايف الشريف، المتحدث باسم الدفاع المدني في مكة، إن فرق الإطفاء أخمدت الحرائق التي لم تؤد إلى أي إصابات.

وتقول وكالة أسوشيتدبرس إن الموظفين ينظمون منذ أسابيع احتجاجات ويقولون إنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ ستة أشهر.

 

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)