عمال يحرقون عددا من حافلات شركة بن لادن بمكة

عمال يحرقون عددا من حافلات شركة بن لادن (رويترز)

أحرق عمال في مجموعة شركات بن لادن السعودية عددا من حافلات المجموعة احتجاجا على عدم تلقى رواتبهم والاستغناء عن عدد كبير منهم.

وكانت المجموعة المتخصصة في أعمال المقاولات، قد قررت الاستغناء عن حوالي 50 ألف عامل بحسب جريدة الوطن السعودية، غالبيتهم العظمى من الأجانب.

ومجموعة بن لادن هي واحدة من كبريات الشركات في السعودية في قطاع الإنشاء والتعمير في الشرق الأوسط.

تقول السلطات السعودية إنه لم يصب أحد في إحراق الحافلات .

وقال نايف الشريف، المتحدث باسم الدفاع المدني في مكة، إن فرق الإطفاء أخمدت الحرائق التي لم تؤد إلى أي إصابات.

وتقول وكالة أسوشيتدبرس إن الموظفين ينظمون منذ أسابيع احتجاجات ويقولون إنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ ستة أشهر.