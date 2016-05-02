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شاهد: مسابقة بين قوات عسكرية من 12 دولة بالأردن

2/5/2016

افتتح الأردن اليوم (الاثنين) منافسة تستمر أربعة أيام بين نخبة مكافحة الإرهاب من 12 بلدا.

تعقد النسخة الثامنة من "مسابقة المحارب" في العاصمة الأردنية، عمان، لاختبار مهارات الجنود في ساحة المعركة.

ويجري هذا الحدث، الذي يتضمن عمليات وهمية لمكافحة الإرهاب، حتى 6 من مايو/ آيار في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.

ويقول المنظمون إن المسابقة تتضمن 27 فريقا يمثلون النخبة العسكرية والقوات الخاصة وضباط مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون.

وتتنافس دول مثل العراق والإمارات العربية المتحدة وكندا واليونان ولبنان والأردن، في مسابقة 2016.

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