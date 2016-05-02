شاهد: عشرات يشاركون في سباق بمستنقع للوحل بإنجلترا

شارك عشرات الأشخاص في سباق "مالدون للوحل" اليوم (الاثنين)بإنجلترا، حيث ركض المشاركون لمسافة 400 متر فوق طمي في مياه نهر بلاكووتر شبه الراكدة

وفي مستنقع الوحل، وجد الكثيرون أن السباق أصعب مما توقعوا.

الفائز بن باين، الذي كان يركض في يوم حفل عزوبيته، قال إنه عزم على ألا يهزمه أي شخص .

أنهى باين السباق في 4 دقائق و18 ثانية، قبل 11 ثانية من فيل كيريدج الذي ركض وزحف وهو يحمل عوامة إنقاذ الحياة.

كان آخر شخص ينهي السباق قد استغرق 38 دقيقة و56 ثانية، فيما بدا أن بعض المتسابقين يحتاجون إلى أشخاص يساعدونهم على الخروج من الوحل.

جمع السباق أموالا لقضايا خيرية، ويأمل المنظمون في جمع 50 ألف جنيه استرليني (نحو 73 ألف دولار) للجمعيات الخيرية المحلية.