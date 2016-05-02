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شاهد: خروج قطار عن القضبان في واشنطن

2/5/2016

قالت السلطات إن قطار بضائع لشركة (سي. إس.اكس) خرج عن القضبان في شمال شرق واشنطن أمس الأحد مسربا مادة خطيرة قرب محطة لمترو الأنفاق ومعطلا حركة قطارات الركاب ولكنه لم يؤد لإصابة أحد.

وأظهرت صور لإدارة الإطفاء في منطقة كولومبيا تناثر 13 من  عربات القطار عبر القضبان في موقع الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال جون دونيلي نائب قائد إدارة الإطفاء في مؤتمر صحفي إن من  المحتمل أن عربة صهريج بالقطار حدث بها تشققات وسربت مئات الجالونات من مادة هيدروكسيد الصوديوم وهي مادة كاوية تستخدم في انتاج منتجات منزلية ومن بينها الورق والمنظفات قبل وقف هذا التسرب. 

ولم تأمر إدارة الإطفاء بإخلاء المناطق الواقعة حول موقع الحادث الذي وقع على بعد خمسة كيلومترات تقريبا من البيت الأبيض قرب محطة رود أيلاند أفنيو.

وقالت موريل باوزر رئيسة بلدية واشنطن إن قيام (سي. إس.اكس) وعمال الطوارئ برفع العربات المقلوبة من على القضبان وإزالة التسرب سيستغرق بعض الوقت.

وأضافت أنه لم يتم تحديد سبب الحادث ولكن تحقيقا اتحاديا بدأ لمعرفة سبب الحادث.

وكان القطار مسافرا من كمبرلاند بولاية مريلاند إلى هامليت بولاية نورث كارولاينا .

 

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