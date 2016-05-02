شاهد.. المرزوقي: محاربة الفساد أصعب من القضاء على الاستبداد

قال المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، إنه اكتشف أن القضاء على الاستبداد لا يؤدي بالضرورة للقضاء على الفساد.

وأضاف خلال ندوة بعنوان "محاربة الفساد في العالم العربي التحديات والآفاق" في الدوحة أنه بعد توليه السلطة في تونس اكتشف خطأ اعتقاده السابق بأن الاستباد هو الأولوية القصوى التي يتعين مواجهتها إلا أنه تبين له أن القضاء على الفساد هو الأهم.

وقال إن رأس السلطة هو العنصر الأول في مواجهة الفساد، وأن رأس الدولة عندما يواجه الفساد فعليه أن يتوقع في المقابل أي شيء من انقلاب واعتقال وربما قتل، على حد وصفه.

وتابع أن من بين العناصر الأساسية في مكافحة الفساد تقوية موقف الأشخاص المتضررين منه وشرح آثار الضرر لهم.

وأشار المرزوقي إلى أن الفساد في تونس لا يزال متجذرا وأن الثورة لم تنجح إلا في القضاء على الاستبداد.

وتابع أن الفساد ظل موجودا في تونس على الرغم من الاختلاف الجذري في المكونات التي حكمت البلاد طيلة الفترة الماضية.

وقال المرزوقي إن الفساد استشرى كالسرطان وأصبح ثقافة في العالم العربي، وإن اقتلاعه يتطلب تضافر جهود المجتمع بأسره.