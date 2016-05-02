شاهد..الجبير: الأسد سيرحل سلميا أو بالقوة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا وأنه يتعين رحيله عن السلطة إما بالطرق السلمية أو بالقوة.

وأضاف خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في جنيف إن " بشار الأسد سوف يغادر السلطة، سواء أكان عبر عملية سلمية، كما نأمل، أو عبر القوة، لا مكان له بعد أن قتل 400 ألف من شعبه وشرد 12 مليونا آخرين.

وأضاف الجبير أن " ما يحدث في حلب غير مقبول وخرق لكل القوانين الإنسانية وجريمة شنعاء وخرق لكل التفاهمات التي تم التوصل إليها".

وتابع أن هنالك طرفا واحدا يحلق بالطائرات هو بشار الأسد وحلفاؤه وبذلك فهم مسؤولون عن قتل النساء والأطفال وكبار السن والفرق الطبية العاملة على الأرض".

وقال وزير الخارجية السعودي "إنه يجب ألا يستمر هذا الوضع, وإنه يتعين على العالم بأسره الوقوف في وجهه".