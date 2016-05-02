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شاهد: اختتام برنامج تعليم الشباب مهارات كرة القدم بالبصرة

2/5/2016

على مدار ثلاث سنوات تعلم 5 آلاف من الشباب كرة القدم ومهارات الحياة في برنامج إضافي بجانب الدراسة في مدينة البصرة بجنوب العراق.

وبرنامج "فوتبول" نت بمثابة شراكة ثلاثية بين برشلونة ورويال داتش شل والسلطات الرياضية المحلية في البصرة حيث جرى تدريب فتيان وفتيات من ثماني مناطق بالمدينة لا سيما المناطق القريبة من حقل مجنون النفطي العملاق حيث تعمل شركة شل.

واستعرض مئات من الأطفال الذين شاركوا في المشروع مهاراتهم في مهرجان أقيم في معسكر تدريب في منطقة الزبير النفطية في البصرة يوم السبت (30 من أبريل/ نيسان) حضره ممثلون من شل ومسؤولون رياضيون محليون.

وكان البرنامج الذي بدأ في العام 2013 جزءا من جهود شل للتركيز على العلاقات مع أفراد المجتمع لكسب القلوب والعقول في منطقة العمليات النفطية الخاصة بها.

والمشروع ممول بالكامل من شركة شل وأشرف برشلونة على الجوانب الفنية للبرنامج بما في ذلك التدريب والإمدادات.

وقدمت مديرية شباب ورياضة البصرة قاعات التدريب والاستاد فيما جرى توظيف أكثر من 80 من المدربين المحليين مقابل 40 دولارا شهريا لتدريب المشاركين.

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