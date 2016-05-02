البث الحي
منوعات

تزايد "مقلق" للأعمال المعادية للإسلام في فرنسا

2/5/2016

باريس شهدت هجمات دامية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015

أعلنت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (الاثنين) أن الأعمال المعادية للإسلام عام 2015 الذي شهد الاعتداءات الدامية في فرنسا، زادت ثلاثة أضعاف كما أن الأفكار المسبقة لمعاداة السامية ما تزال موجودة.

وأضافت اللجنة في تقريرها السنوي حول مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانب أن الشكاوى التي قدمت في إطار تهديدات أو أعمال ذات طابع عنصري أو معادية للإسلام أو السامية "في ارتفاع كبير" بنسبة 22.4% ومن 1662 في 2014 إلى 2034 في العام 2015 وهي "نسبة لم تسجل سابقا".

وتابعت أن "أعمال الشغب الظاهرة ذات طابع عنصري تزداد بشكل مقلق".

وارتفعت الأعمال المناهضة للإسلام أكثر من ثلاث مرات من 133 في 2014 إلى 429 في 2015 مع "ارتفاع كبير" في الأيام التي أعقبت اعتداءات كانون الثاني/يناير و13 من تشرين الثاني/نوفمبر كما قالت رئيسة اللجنة كريستين لازيرج.

وفي فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوربا (بين 4 إلى 5 ملايين).

المزيد من منوعات

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)

شاهد: طائرة تهبط اضطراريًا في الشارع بين السيارات

طائرة تهبط اضطراريا في الشارع وتصطدم بمركبة (مواقع التواصل)

شاهد: حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز بالحرب".. ما هو؟

حاكم نيويورك يستعرض "السلاح الذي سيفوز" بالحرب (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

وليد الجاسم.. أول فنان إماراتي يصل إسرائيل بعد التطبيع (فيديو)

المطرب الإماراتي وليد الجاسم وصل إلى إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)