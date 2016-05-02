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المخابرات الألمانية تراقب 90 مسجدا في البلاد

2/5/2016

الاستخبارات الداخلية في ألمانيا تراقب 90 مسجدا في البلاد

ذكرت هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في ألمانيا أنها تراقب نحو 90 مسجدا في البلاد.

وقال رئيس الهيئة هانز جورج مآسن اليوم الاثنين في تصريحات لبرنامج  "مورغن ماغازين" الإخباري بالقناة الأولى الألمانية : "إننا قلقون من أن هناك الكثير من المساجد في ألمانيا التي يتعين علينا أخذها بعين الاعتبار أيضا".

وأوضح أن هذا القلق يرتبط غالبا بما وصفها بـ "مساجد الفناء الخلفي التي يتم  التحدث فيها باللغة العربية والتي يتم التحريض بداخلها على الجهاد بخطاب  مليء بالكراهية" على حد وصفه.

جدير بالذكر أن هذا المسمى يطلق على المباني التي كانت مصنعا مثلا ولم  يعد يتم استخدامها حاليا وحولها المسلمون إلى أماكن لتجمعهم أو لمساجد بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف مآسن أن هيئته تراقب "المتطرفين الدينيين والسياسيين"، وقال إنه لا يتم مراقبة المسلمين العاديين.

 

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