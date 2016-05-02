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استطلاع: 51% من الألمان يريدون حظر الحجاب في المدارس

2/5/2016

سياسية ألمانية بارزة تتحدث مع مسلمتين- غيتي(أرشيف)

كشف استطلاع حديث للرأي أن أكثر من نصف الألمان يؤيدون حظر ارتداء  الفتيات المسلمات في المدارس للحجاب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 51% ممن استطلعت آراؤهم  يرون أنه يتعين بصورة مبدئية حظر ارتداء الحجاب  في المدارس لأسباب دينية.       

وفي المقابل، رأى 30% من الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أنه ينبغي الاستمرار في السماح بارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس، في حين دعا 11% من الألمان إلى تحديد العمر الذي تبدأ فيه الفتيات المسلمات ارتداء الحجاب في المدارس، ليكون على سبيل المثال بداية من 16 عاما.

وتبين من خلال الاستطلاع أن كبار السن والمواطنين أصحاب الدخول المرتفعة هم الأكثر تأييدا لحظر ارتداء الحجاب بوجه عام في المدارس.        

وعلى مستوى الأحزاب، كان أنصار حزب الخضر هم الأقل تأييدا لحظر الحجاب في المدارس بنسبة 38%، بينما كانت النسبة الأعلى بين أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي (62%).

وذكر 56% من أنصار التحالف المسيحي، الذي تنتمب إليه المستشارة أنغيلا ميركل، أنهم يرغبون في حظر ارتداء الحجاب من المدارس.

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