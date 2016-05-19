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مصر للطيران: أنباء العثور على حطام الطائرة غير مؤكدة

19/5/2016

مصر للطيران: أنباء العثور على حطام الطائرة غير مؤكدة

أصدرت شركة مصر للطيران مساء الخميس البيان العاشر حول تفاصيل طائرتها المفقودة خلال رحلتها من باريس إلى مطار القاهرة جاء فيه أن الجانب اليوناني لم يؤكد أنباء العثور على جزء من الطائرة.

وذكر البيان " بالإشارة إلى ما تداولته بعض القنوات الفضائية حول العثور على جزء من حطام طائرة مصر للطيران، فقد قامت مصر للطيران بالاتصال بالجهات اليونانية المعنية، حيث لم تؤكد صحة المعلومات المنشورة".

ومن ناحية أخرى، أعلن الطيار أيمن المقدم رئيس الإدارة المركزية لتحقيق حوادث الطائرات بوزارة الطيران المصرية أن مصر ستترأس لجنة التحقيق الرسمية لكشف ملابسات وأسباب الطائرة المصرية المفقودة خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وقال المقدم في تصريحات صحفية مساء اليوم " طبقا للقوانين الدولية  المنظمة للطيران المدني فإن مصر سترأس لجنة التحقيق الرسمية في حادثة الطائرة المصرية المفقودة بصفتها مالكة الطائرة بمشاركة بعض الدول مثل فرنسا المصنعة للطائرة والدول التي لها ضحايا بصفة مراقب".

وأضاف " أنه فور العثور على حطام الطائرة والتأكد من تحطمها ستبدأ  اللجنة عملها فورا لاستكمال جمع المعلومات المتوفرة بشأن الطائرة والعمل على انتشال الصندوقين الأسودين والعمل من أجل التوصل إلى أية أدلة توضح حقيقة ما حدث للطائرة وقد تلقيت اتصالات من بعض الدول من بينها اليونان وبريطانيا للمشاركة في فعاليات البحث والتحقيق.

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