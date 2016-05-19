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"لينكد إن" تبطل ملايين من كلمات السر لحسابات معرضة للخطر

19/5/2016

شركة لينكد إن (رويترز)

قالت شبكة "لينكد إن" للتواصل المهني إن واقعة سرقة بياناتها في 2012 ربما أثرت على عدد من المستخدمين أكبر مما كان معتقدا.

وقالت الشبكة في بيان أمس الأربعاء إنها تعمل لإبطال كلمات سر نحو مائة مليون حساب بعد أن "نما إلى علمها أن مجموعة بيانات إضافية نشرت يزعم أنها حسابات بريد الكتروني وكلمات سر لأكثر من مئة مليون عضو في لينكد من حادث السرقة ذاته في 2012".

وأضافت أنها تتخذ "إجراءات فورية لإبطال كلمات سر الحسابات المتضررة. سنتواصل مع هؤلاء الأعضاء لإعادة ضبط كلمات السر. ليس لدينا مؤشر على أن هذا نتيجة انتهاك أمني جديد".

وسرقت أكثر من ستة ملايين كلمة سر عندما اخترقت شبكة "لينكد إن" في 2012. 

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