قطر تبيع أول شحنة غاز مسال فورية إلى شركة يابانية

قالت شركة "قطر غاز" اليوم الخميس إنها باعت أول شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر إلى جيرا اليابانية أكبر مشتر للغاز المسال في العالم.

وقالت قطر غاز أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم في بيان "اتفقت شركة قطر غاز مع جيرا اليابانية التي تم تأسيسها مؤخرا على تسليم أول شحنة فورية من الغاز الطبيعي المسال."

وأضافت أنه تم تسليم الشحنة على متن الناقلة الرويس لمحطة استقبال فيوتسو للغاز الطبيعي المسال في خليج طوكيو بتاريخ 13 مايو أيار 2016.

وقال البيان "مع بدء نشاط شركة جيرا تقوم قطر غاز بتوريد ما يصل إلى سبعة ملايين طن في العام من الغاز الطبيعي المسال وفق اتفاقية توريد طويلة الأجل مع الشركة المذكورة."

وقالت جيرا الشهر الماضي إنها ستتجنب العقود المقيدة بوجهات معينة من الآن فصاعدا لأنها تحتاج إلى المرونة في إعادة بيع الشحنات في السوق المتخمة بالمعروض حاليا.

ويشكو مشترو الغاز الطبيعي المسال منذ فترة طويلة من قيود عقود الإمداد المرتبطة بوجهات شحن معينة لكن الغالبية كانت مضطرة إلى القبول بعقود تتضمن وصول الشحنات إلى ميناء معين واستمر هذا الحال حتى زاد المعروض العالمي بشكل كبير على مدى العامين السابقين.

ولدى كثير من المستوردين الآن خيار شراء مزيد من الشحنات من السوق الفورية بينما أصبح البائعون أكثر استعدادا لإبداء مزيد من المرونة بخصوص الوجهات للاحتفاظ بالزبائن في اتفاقات الإمداد طويلة الأجل.