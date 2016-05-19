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طائرة عسكرية مصرية تقتل سيدة وأطفالها بغارة في سيناء

19/5/2016

غارة جوية لطائرة مصرية في سيناء – أرشيفية

قالت مصادر قبلية لـ"الجزيرة مباشر" إن أهالي قرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، عثروا مساء أمس علي أسرة مكونة من سيدة وأطفالها الخمس أشلاء وذلك عقب ساعتين من توقف القصف الجوي علي القرية.

وذكرت المصادر أن سلاح الطيران الحربي المصري شن غارات عنيفة استهدفت جميع القرى الجنوبية لمدينة الشيخ زويد بما فيها قرية الزوارعة التي شهدت المجزرة المروعة.  

وأوضح المرصد السيناوي، في بيان له، أن أم وأطفالها الخمس قتلتهم الطائرات الحربية المصرية بعد قصف (عشة) تأويهم بقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، وذلك بعد تهجيرهم وتفجير منزلهم في وقت سابق أثناء حملات الجيش المتواصلة ضد الجماعات المسلحة بمناطق شرق العريش.

وذكر المرصد في بيانه أسماء الضحايا وهم السيدة حمدة زريعي، 35 عاما، وأطفالها صباح سالم سلمي (15 عاما)، صهيب سالم سلمي (8 سنوات)، ويونس سالم سلمي (6 سنوات)،  وياسر سالم سلمي، (4 سنوات)، وولاء سالم سلمي (عامان).

وقد وثق المرصد في بيانه شكوي وصلته من مواطنين رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفا من الملاحقة الأمنية تفيد بقصف الطائرات الحربية  للجيش المصري لعدة أهداف جنوب مدينتي رفح  والشيخ زويد  بشمال سيناء استهدفت عدة منازل لمدنيين بقرية الزوارعة نتج عنها مقتل السيدة وأطفالها الخمس .

المصدر : الجزيرة مباشر
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