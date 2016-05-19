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شاهد..وزير مصري: العمل الإرهابي وارد في تحطم الطائرة

19/5/2016

قال وزير الطيران المصري إنه لا يستبعد وجود "عمل إرهابي" وراء تحطم طائرة مصرية كانت في طريقها من باريس إلى القاهرة فجر اليوم الخميس.

ورجح شريف فتحي فرضية العمل الإرهابي على العطل الفني في حادث الطائرة المصرية المنكوبة.

وقال إن الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران لا تزال مفقودة وكان على متنها 66 شخصاً.

وأضاف أن "الطائرة لا تزال مفقودة ولا نؤكد تحطمها. سنستمر باستخدام عبارة الطائرة المفقودة".

وقال "نحن لا ننفي أي فرضية بما فيها العمل الإرهابي أو أي فرضية أخرى"، وأضاف "فرضية العمل الإرهابي أقوى من الخلل الفني في سقوط الطائرة".

وأشار الوزير المصري إلى أن الموقف الرسمي للدولة المصرية يظل عدم استبعاد وعدم تأكيد اي فرضية.    

وكانت رحلة "مصر للطيران" ام-اس804 تقوم برحلة بين مطاري باريس-شارل ديغول والقاهرة عندما اختفت عن شاشات الرادار في الساعة 02:45 بتوقيت القاهرة (00:45 ت غ) أثناء تواجدها في المجال الجوي المصري كما قال نائب رئيس الشركة المصرية.

وذكرت شركة "مصر للطيران" أن الطائرة تنقل 56 راكبا بينهم طفل ورضيعان بالإضافة إلى طاقم من سبعة أفراد وثلاثة عناصر أمن. وأضافت أن الركاب هم 30 مصريا و15 فرنسيا وبريطاني وكندي وبلجيكي وبرتغالي وجزائري وسوداني وتشادي وعراقيان وسعودي وكويتي.

وقالت السلطات اليونانية ان الطائرة اختفت عن شاشات الرادار اليونانية عند قرابة الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش أثناء خروجها من المجال الجوي اليوناني ودخولها المجال الجوي المصري.    

وذكر "قسطنطين لتزيراكوس"، مدير الطيران المدني اليوناني كان آخر اتصال مع قائد الطائرة " بعد الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش" ثم لم يجب على اتصالات المراقبين الجويين اليونانيين التي استمرت "حتى الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش عندما اختفت الطائرة عن شاشات الرادار".    

ولم يشر طاقم الطائرة إلى "أي مشكلة" خلال اخر اتصال أجراه معه المراقبون الجويون اليونانيون بل كان "مزاجه جيدا وشكر محدثيه باللغة اليونانية".    

كما أكد الجيش المصري أن طاقم الطائرة لم يرسل أي إشارة استغاثة.

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