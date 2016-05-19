شاهد.. سقوط طائرة أمريكية مقاتلة ونجاة طاقمها

تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز بي-52 إثر سقوطها في قاعدة أمريكية جوية بجزيرة غوام بالمحيط الهادئ، لكن جميع أفراد الطاقم نجوا من الحادث، حسبما أفاد مسؤولون عسكريون أمريكيون.

وقالت قاعدة أندرسن الجوية في غوام في بيان إن الطائرة سقطت نحو الساعة 08:30 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، لكن جميع أفراد الطاقم السبعة تمكنوا من الخروج منها قبل سقوطها.

وقالت القاعدة إن الطائرة كانت مشاركة في مهمة تدريب روتينية عندما وقع الحادث.

وأضاف البيان أن هذا الطراز من الطائرات المقاتلة يخدم منذ أربعين عاما في القوات الجوية الأمريكية صار خلالها "العمود الفقري" للقوات الإستراتيجية المقاتلة المحمولة جوا.