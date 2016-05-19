شاهد: رئيس الوزراء الكندي يدفع "نائبة برلمان" بكوعه

اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ثلاث مرات أمام برلمان بلاده عن دفع عضوة من المعارضة بـ"كوعه" في صدرها، أثناء جلسة للبرلمان شهدت مشادات بين الحكومة والمعارضة.

وكان ترودو قد اخترق جمعًا من أعضاء البرلمان وجذب أحدهم من ذراعه بهدف حثه على التسريع ببدء التصويت على أحد مشروعات القوانين التي يناقشها البرلمان، وأثناء ذلك دفع العضوة بمرفقه دون قصد.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الخميس 19 مايو2016 أعن نائبة البرلمان عن المعارضة "روث إلين بروسياو" قولها إن الدفعة آلمتها بشدة، واضطرت إلى مغادرة القاعة وعدم المشاركة في التصويت.

رئيس الوزراء عقب دفعه دون قصد -وفور علمه- عاد وذهب اليها للاعتذار، ثم تحدث بشكل علني، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إيذاءها، وأن هدفه كان فقط الإسراع بعملية التصويت.