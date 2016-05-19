شاهد: اشبيلية يتوج بلقب الدوري الأوربي بعد فوزه على ليفربول

توج نادي اشبيلية الأسباني بلقب الدوري الاوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على نادي ليفربول الانجليزي 3-1 في نهائي البطولة.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتوج بها اشبيلية باللقب، إذ فاز بالبطولة مواسم 2006 و2007 و2014 و2015.

وسيطر ليفربول على المراحل الأولى من المباراة وتقدم بفضل هدف رائع لدانييل ستوريدج الذي سدد بقدمه اليسرى وبرباطة جأش لتذهب الكرة باتجاه القائم البعيد وتسكن الشباك.

وظل اشبيلية متماسكا حتى نهاية الشوط الأول قبل ان يرد بقوة عندما سجل كيفن جاميرو اثر كرة عرضية من ماريانو بيريرا بعد مرور أقل من دقيقة واحدة على بداية الشوط الثاني.

ووضع كوكي اشبيلية في المقدمة لأول مرة خلال اللقاء في الدقيقة 64 وأضاف الهدف الثاني له والثالث لاشبيلية في الدقيقة 69 بعد تسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بمينيوليه، وذلك اثر ارتداد الكرة عن طريق الخطأ من دفاع ليفربول ورفع الحكم المساعد الراية مشيرا إلى وجود تسلل إلا ان الحكم يوناس اريكسون احتسب الهدف عقب مشاورات مطولة.

ويمثل الفوز دفعة معنوية قوية لاشبيلية الذي سيخوض نهائي كأس ملك إسبانيا الأحد المقبل ضد برشلونة.

وبإحرازه اللقب سيخوض اشبيلية منافسات دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

وشارك اشبيلية في بداية الموسم في دوري أبطال أوروبا، لكنه تحول إلى الدوري الأوروبي بعد حلوله ثالثا في مجموعة مانشستر سيتي الانكليزي ويوفنتوس الايطالي عندما خسر 4 مباريات من اصل 6.

وهذا هو النهائي القاري الأول لليفربول منذ خسارته في نهائي دوري ابطال اوروبا 2007 أمام ميلان الإيطالي.

وسبق لليفربول الفوز بالبطولة التي كانت معروفة بكأس الاتحاد الاوروبي مواسم 1973 و1976 و2001.