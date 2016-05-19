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دراسة: 4 وصايا صحية للوقاية من السرطان

19/5/2016

دراسة: 4 وصايا صحية للوقاية من السرطان

وضعت دراسة أمريكية حديثة وصفة يمكن اتباعها لوقاية الأشخاص من السرطان، تتضمن تنفيذ 4 وصايا صحية للحفاظ على صحة الجسم.

وقال الباحثون بمستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد، الأمريكيتين، إن اتباع أسلوب صحي يقلل الإصابة بالسرطان بنسب تتراوح بين 20 – 40%، ونشروا نتائج دراستهم اليوم الخميس، في دورية الجمعية الطبية الأمريكية.

وبحسب فريق البحث، فإن التوصيات الأربعة للدراسة هي الإقلاع عن التدخين، وتجنب شرب الخمر، والحفاظ على وزن مثالي للجسم، وممارسة الرياضة بشكل معتدل لمدة ساعتين ونصف أسبوعيًا.

وشملت الدراسة 89 ألفًا و571 من الرجال والنساء في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووجد الباحثون أن اتباع نمط حياة صحي يتركز على التوصيات الأربعة، يمكن أن يقلل الوفيات والإصابة بأمراض السرطان بنسب تتراوح  بين 20 – 40%.

وخلص فريق البحث إلى أن "النتائج تعزز أهمية أنماط الحياة في تحديد مخاطر الإصابة بالسرطان، لذلك يجب أن تظل الوقاية أولوية لمكافحة السرطان".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن مرض السرطان يفتك بحياة حوالى 400 ألف شخص كل عام في إقليم شرق المتوسط.

وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن الوقاية من أكثر من 30% من أنواع السرطانات من خلال اتباع أنماط حياة صحية، مثل الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على النشاط البدني وتناول الغذاء الصحي.

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