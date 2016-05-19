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تعرف على رحلات الطائرة المصرية قبل سقوطها بأيام

19/5/2016

كشفت سجلات رحلات الطائرة المصرية المفقودة بالبحر المتوسط أنها قامت خلال الأربع والعشرين ساعة التي سبقت فقدانها بأربع رحلات طيران.

ووفقا لموقع (Flight Radar) فقد قامت الطائرة، وهي من طراز إيرباص-A320 برحلة من العاصمة الإرترية أسمرة إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 18 مايو/أيار، ثم سافرت من القاهرة إلى تونس، قبل أن تعود من تونس إلى القاهرة لتسافر منها إلى العاصمة الفرنسية باريس وتسقط بالبحر المتوسط خلال رحلة عودتها من باريس إلى القاهرة فجر اليوم الخميس.

وكشف سجل رحلات الطائرة خلال الأسبوع السابق لسقوطها الذي بات في حكم المؤكد برحلات إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وباريس والإسكندرية والعاصمة اللبنانية بيروت ومدينة إسطنبول التركية والعاصمة الإماراتية أبو ظبي والكويت والعاصمة اليونانية أثينا ومدينة الأقصر جنوب مصر ومدينة الدار البيضاء المغربية.

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