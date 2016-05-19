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بيع ألماسة زرقاء مقابل 57.6 مليون دولار مسجلة رقما عالميا

19/5/2016

الألماسة "أوبنهايمر بلو"(رويترز)

قالت دار مزادات كريستيز في جنيف إن الألماسة "أوبنهايمر بلو" وهي ألماسة كبيرة ونادرة بيعت بمبلغ 56.887 مليون فرنك سويسري (57.6 مليون دولار) في مزاد أمس الأربعاء مسجلة رقما عالميا جديدا لأي حجر كريم بعد عملية مزايدة مثيرة.

 وقالت ألكسندرا كيندرمان المتحدثة باسم كريستيز "إنها أغلى جوهرة على الإطلاق تباع في مزاد".

كانت الألماسة "بلو مون دياموند" صاحبة الرقم القياسي السابق وبيعت في سوذبيز بمبلغ 48.6 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني. وغير مالكها الجديد وهو من هونج كونج اسمها إلى "بلو مون جوزيفين".

والألماسة "أوبنهايمر" هي أكبر ألماسة زرقاء تعرض للبيع في مزاد وتتخذ شكلا مستطيلا ويصل وزنها إلى 14.62 قيراط. وكانت الألماسة مملوكة في السابق للسير فيليب أوبنهايمر. وتراوحت القيمة التقديرية للألماسة قبل البيع بين 38 و45مليون دولار.

ودوى التصفيق في قاعة الدار المكتظة بالحاضرين في جنيف بعدما أعلن راهول كاداكيا الرئيس الدولي لوحدة المجوهرات في كريستيز انتهاء المزايدة بعد منافسة دامت 20 دقيقة بين اثنين من المزايدين عبر الهاتف.

ولم تكشف الدار عن اسم المشتري.

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