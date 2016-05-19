بن علي يلديرم .. رفيق أردوغان خليفة لداود أوغلو

علي بن يلديرم، رئيس حزب العدالة والتنمية

انتخب حزب العدالة والتنمية "بن علي يلديريم" رئيسا له خلفا لأحمد داود أوغلو رئيس الحكومة الحالي.

ويعد بن يلديريم من قيادات حزب العدالة والتنمية ورفيق درب الرئيس رجب طيب أردوغان، تولى وزارة النقل والبحرية والاتصالات في عام 2015، أعلن الحزب في مايو/أيار 2016 اختياره مرشحا وحيدا لخلافة رئيس الوزراء المستقيل أحمد داود أوغلو.

وهو الصديق القديم للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، فالصداقة بين الرجلين تعود إلى عام 1994 عندما كان أردوغان يترأس بلدية إسطنبول الكبرى، وكان يلديريم في تلك الفترة يُدير شؤون المواصلات البحرية داخل إسطنبول.

وعندما قرر أردوغان ورفاقه تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 ظهر اسم يلديريم من بين المؤسسين.

ولد بن علي يلديريم في العشرين من ديسمبر/كانون الأول 1955 بناحية رفاهية في محافظة أرزنجان شمال شرق تركيا، تخرج في كلية العلوم البحرية وإنشاء السفن بجامعة إسطنبول التقنية.

تدرج بن علي يلديريم في مناصب مختلفة بمجال صناعة السفن وإنشائها في تركيا، تولى عدة مهام في مديرية النقل البحري بإسطنبول في الفترة بين عامي 1994 و2000، وحولها إلى واحدة من كبريات شركات النقل البحري في العالم.

يعرف عن يلديريم ولعه بتشييد مشاريع البنية التحتية الكبرى، ومنها الطرق السريعة ومرمراي وجسر إسطنبول الثالث ونفق أوراسيا وجسر عثمان غازي، بالإضافة إلى مشروع القطار السريع وغيرها.

كان نائبا عن إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية للدورة الـ22 من البرلمان التركي، كما كان نائبا عن مسقط رأسه أرزنجان للدورة الـ23، ونائبا عن إزمير للدورتين البرلمانيتين الـ24 والـ26.

في الانتخابات البلدية التي أجريت عام 2014 ترشح يلديريم لمنصب رئاسة بلدية إزمير المعروفة بمناصرتها للعلمانية، وحل في المرتبة الثانية حاصلا على 36% من الأصوات، بينما فاز منافسه عزيز قوجا أوغلو من حزب الشعب الجمهوري بـ49.6% من الأصوات.

كان يلديريم مرشحا بقوة لرئاسة حزب العدالة والتنمية إلى جانب أحمد داود أوغلو، إلا أن أوغلو اختير ليكون رئيسا للحزب في المؤتمر الاستثنائي الأول له عام 2014.

عين يلديريم وزيرا للنقل في الحكومات الـ58 والـ59 والـ60 والـ61، وهو يشغل منصب وزير النقل والبحرية والاتصالات في الحكومة الـ64 التي شكلها داود أوغلو في الـ24 من نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وبعد أسابيع على استقالة أوغلو من منصبه على رأس الحزب والحكومة أعلن الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك في ختام اجتماع للجنة التنفيذية للحزب قرار تعيين بن علي يلديريم مرشحا وحيدا لخلافة رئيس الوزراء المستقيل.

وأضاف نفس المصدر أن يلديريم سينتخب رسميا رئيسا لحزب العدالة والتنمية يوم الأحد الـ22 من مايو/أيار 2016 خلال مؤتمر طارئ على أن يكلفه أردوغان لاحقا مهمة تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب القانون الداخلي للحزب، فإن رئيس الحزب يصبح تلقائيا رئيسا للوزراء.

وفور اختياره صرح يلديريم بأنها "مسؤولية كبيرة وفخر عظيم أن أعتبر جديرا بالترشح لرئاسة حزب العدالة والتنمية الذي أحظى بشرف كوني أحد مؤسسيه".

وفي إشارة منه تحدد معالم المرحلة القادمة والعلاقة مع أردوغان، قال الزعيم الجديد للعدالة والتنمية "سنبذل ما بوسعنا وسنعمل في انسجام تام مع مؤسس حزبنا ورئيس جمهوريتنا وكافة رفاقنا داخل حزبنا، من أجل الوصول إلى أهداف تركيا الكبرى".