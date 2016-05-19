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برشلونة يعترض على حظر علم كاتالونيا في نهائي كأس إسبانيا

19/5/2016

جمهور البرسا يحمل أعلام إقليم كاتالونيا

اعترض نادي برشلونة الإسباني على الحظر المفروض من مدريد على رفع علم كاتالونيا خلال نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم الأحد القادم ضد إشبيلية على ملعب "فيسنتي كالديرون" في العاصمة، معتبرا الأمر بمثابة اعتداء على حرية الرأي.

وأبلغت سلطات العاصمة فريق برشلونة عدم إمكانية مشجعيه رفع الأعلام الكاتالونية.

وقال برشلونة بطل الدوري في بيان: "يعبر برشلونة بصراحة عدم موافقته التامة مع هذا الإجراء. يعتبر برشلونة القرار بمثابة هجوم على حرية التعبير، والحق الأساسي لكل فرد بالتعبير عن أفكاره بحرية ومن دون رقابة، وهو حق معترف فيه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

ودعا النادي إلى إعادة نظر فورية في الحظر والذي سيعمل على تنفيذه من خلال تفتيش دقيق على أبواب الملعب..

وكاتالونيا المطالبة باستقلالها عن إسبانيا هي واحدة من 17 منطقة في إسبانيا تتمتع بحكم شبه ذاتي ولها لغتها الخاصة كما تستمتع بدرجة كبيرة من الحرية في التعليم والصحة والشرطة.

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