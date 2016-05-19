العثور على قطع من حطام الطائرة المصرية المفقودة

أفادت وسائل إعلام يونانية بالعثور على قطع من حطام طائرة شركة مصر للطيران التي فقدت فجر اليوم الخميس فوق البحر المتوسط.

وعثر على قطع الحطام على بعد نحو ثمانين كيلومترا جنوبي المنطقة التي اختفت فيها الطائرة من على شاشات الرادار.

وقالت محطة "إي آر تي" اليونانية إن "قطعتين برتقاليتي اللون" عثر عليهما، بينما نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مصدر بالجيش اليوناني قوله إن هاتين القطعتين عثر عليهما على بعد نحو 370 كيلومترا جنوب شرق جزيرة كريت، لكنها تعد ضمن نطاق المجال الجوي المصري.

وكانت شركة مصر للطيران قد أفادت باختفاء الطائرة من على شاشات الرادار نحو الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش أثناء رحلتها من العاصمة الفرنسية باريس إلى القاهرة.

وقالت الشركة إن الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه-320، اختفت بعد عشر دقائق فقط من دخولها المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط.

وقال وزير الطيران المصري إن جميع السيناريوهات مطروحة لتفسير سبب سقوط الطائرة، التي كانت تحمل على متنها 66 شخصا، من بينهم 56 راكبا، والباقي من أفراد الطاقم وأفراد الأمن.