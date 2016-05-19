اختفاء طائرة مصرية فجر اليوم فوق البحر المتوسط

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران أنها فقدت الاتصال بطائرة لها قادمة من العاصمة الفرنسية باريس فجر اليوم الخميس، وعلى متنها 56راكبا، عقب دخولها المجال الجوي المصري.

وقالت الشركة في بيان لها إن رحلتها رقم MS804 التي أقلعت من مطار شارل ديغول إلى مطار القاهرة مساء الأربعاء قد اختفت من على شاشات الرادار في الساعة 02:30 فجر اليوم (بتوقيت القاهرة- 12:30 بتوقيت غرينتش) وهي على ارتفاع 37 ألف قدم بعد نحو عشر دقائق من دخولها المجال الجوي المصري.

وأوضحت الشركة أن الطائرة من طراز إيرباص A320 وأنها أقلعت من باريس الساعة 23.09 بتوقيت باريس، وعلى متنها 56 راكبا وثلاثة من أفراد الأمن إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من سبعة أفراد.

وكشفت الشركة أن ركاب الطائرة كان من بينهم 15 فرنسيا و30 مصريا وعراقيان وبريطاني وبلجيكي وعراقي وكويتي وسعودي وسوداني وتشادي وبرتغالي وجزائري وكندي، وأنه كان من بينهم طفل واثنان من الرضع.

وأكدت شركة مصر للطيران أن قائد الطائرة يتمتع بخبرة كبيرة، تصل إلى 6275 ساعة من بينها 2101 ساعة على نفس الطراز كما أن الطيار المساعد لديه خبرة تصل إلى 2766 ساعة.

وقالت الشركة إن سنة صنع الطائرة هي عام 2003.