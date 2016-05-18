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هويدي: كنا نظن أن بلادنا ستحرر فلسطين لكنها مَن ستُحررنا

18/5/2016

وجه الكاتب الصحفي المصري، فهمي هويدي، رسالة إلى الإعلاميين بأن المعركة القادمة لفلسطين سيقودها الإعلاميون، وهم في مقدمة المقاتلين الذين يناضلون ويتصدون للعدو الحقيقي في معركة الوعي وطمس الذاكرة إحياء القضية الفلسطينية.

وتابع: "غاية ما أرجوه وأتنماه أن يواصل الجميع قتالهم وأن يكون الشاغل الحقيقي تحرير الأرض لأننا كنا في الماضي نظن أن بلادنا هي التي ستحرر فلسطين وأرجو أن يتحقق أملها في أن تكون فلسطين هي التي ستحرر بلادنا".

واستطرد هويدي: "أرى أننا أمام مجموعة من الكتائب المقاتلة التي لم تفلح وسائط الطمس والحصار -سواء كان حصاراً في الأرض أو في الفضاء الإعلامي- هذه الكتائب هي التي تعيد إلينا هذا الأمل وتبقي على فلسطين كقضية في موقعها الحقيقي رغم كل محاولات التجهيل والحصار والطمس".

وأضاف "هويدي" خلال كلمته في منتدى فلسطين الدولي الثاني للإعلام بإسطنبول (الأربعاء)، أنه يجب أن يكون التحرير هو شاغل الجميع وأن تكون المقاومة قضية الجميع، وأن ينصرف الإعلاميون المقاتلون عن القضايا الجانبية وأن يتحدوا نحو القضية الكبرى التي تحتاج لكل هذا لجهد الإعلامي للإبقاء على القضية الفلسطينية وإيصالها إلى كل بيت بعد بذل كل الجهود المعادية لطمسها وحصارها وتغييرها.

وتابع: "وحتى في المناهج التعليمية وجدنا محاولات تغييرها ورسائل الغزل للسياسيين الذين يحاولون استرضاء الإسرائيليين والتواصل معهم لسبب أو لآخر، لكن الإعلاميين وحدهم هم القادرون على قيادة المعركة في الأرض والفضاء".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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