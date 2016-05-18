هويدي:مقاتلو الإعلام كشفوا تزييف التعليم ورسائل غزل لإسرائيل

قال الكاتب الصحفي المصري، فهمي هويدي، إنه قُدِّر للشعب الفلسطيني أن يكون هو في مقدمة الذين يصرون على النضال ويواصلونه ويختارون البوصلة الحقيقية ويتصدون للعدو الحقيقي، وفي الحقيقة فإن الإعلاميين بوجه أخص هم في مقدمة المقاتلين الذين نجحوا إلى حد كبير حتى الآن في التصدي لمعركة الوعي وطمس الذاكرة وإحياء القضية.

وتابع: "وحتى في المناهج التعليمية وجدنا محاولات تغييرها ورسائل الغزل من السياسيين الذين يحاولون استرضاء الإسرائيليين والتواصل معهم لسبب أو لآخر، لكن الإعلاميين وحدهم هم القادرون على قيادة المعركة في الأرض والفضاء".

واعتذر "هويدي" في بداية كلمته في منتدى فلسطين الدولي الثاني للإعلام بإسطنبول (الأربعاء)، للشعب الفلسطيني قائلاً: "أرجو أن تقدروا مشاعر المصري والحرج الذي يستشعره وهو يتحدث إلى هذه النخبة الفلسطينية، لكنه يستعيد كبرياءه حينما يتطلع إلى هذه الوجوه التي تعيد إليه الأمل في المستقبل وإن بعدت الشقة إزاءهم".

وتابع: "غاية ما أرجوه واتمناه أن يواصل الجميع قتالهم وأن يكون الشاغل الحقيقي تحرير الأرض لأننا كنا في الماضي نظن أن بلادنا هي التي ستحرر فلسطين وأرجو أن يتحقق أملها في أن تكون فلسطين هي التي ستحرر بلادنا".

وأضاف "هويدي" أن الجميع يعرف أن العالم العربي يخوض المعارك في كل قُطر وعلى مختلف الجبهات لكن الفلسطينيين وحدهم الذين يقاتلون العدو الحقيقي، وهم وحدهم الذين يطلقون الرصاصة أو يلقون الحجر على جبهة العدو الحقيقي.

واستطرد هويدي: "أرى أننا أمام مجموعة من الكتائب المقاتلة التي لم تفلح وسائط الطمس والحصار -سواء كان حصاراً في الأرض أو في الفضاء الإعلامي- هذه الكتائب هي التي تعيد إلينا هذا الأمل وتبقي على فلسطين كقضية في موقعها الحقيقي رغم كل محاولات التجهيل والحصار والطمس".