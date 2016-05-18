نزلاء بسجن لبناني يمثلون مسرحية في إطار مشروع للعلاج

يشارك سجناء في سجن رومية في لبنان في عرض مسرحي ضمن مشروع يهدف إلى تحسين الوضع النفسي والقانوني للسجناء ذوي الأمراض النفسية والسجناء المحكوم عليهم بالمؤبد.

ويشمل مشروع "قصة منسيين خلف القضبان"، الذي ينفذ بدعم من الاتحاد الأوربي وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل اللبنانيتين، عشرات السجناء.

وترسم المسرحية، وهي بعنوان "جوهر في مهب الريح"، صورة للحالة النفسية للسجناء وتلقي الضوء على المحتجزين الذين يعانون أمراضا نفسية لاسيما المحكوم عليهم بالمؤبد أو الإعدام.

وينص قانون العقوبات اللبناني على حجز السجين الذي يعاني مرضا عقليا في منشأة خاصة بالطب النفسي إلى أن تقرر المحكمة المختصة إنهاء ذلك بموجب دليل على أنه شُفي من مرضه.

وفي سجن رومية يحتجز السجناء الذين يعانون مرضا عقليا ونفسيا في مكان يسمى "البيت الأزرق".

وقال سجين مشارك في المسرحية إنه أراد من مشاركته في العمل المسرحي تغيير مفهوم الناس بالنسبة للسجناء لاسيما من يعانون من مشكلات متصلة بالصحة العقلية، فيما قال سجين آخر إنه شارك لدعم السجناء الذين يعانون من اضطرابات نفسية.