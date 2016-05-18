محكمة ألمانية تحظر نشر أجزاء من قصيدة تسخر من أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أصدرت محكمة في هامبورغ حكما أوليا أمس الثلاثاء بحظر إعادة نشر مقاطع من قصيدة ساخرة لفنان كوميدي ألماني يسخر فيها من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائلة إنها ترقى إلى مستوى الإساءة والتشهير.

وألقى يان بويمرمان قصيدة في التلفزيون في مارس/ آذار تتضمن إشارات جنسية ضد إردوغان دفعت الرئيس التركي لرفع شكوى تتهم بويمرمان بالسب.

وفي شكوى منفصلة طلب محامون يمثلون أردوغان من محكمة في هامبورغ حظر إعادة نشر القصيدة.

وفي حكمها الذي يسري على كافة أنحاء ألمانيا حددت محكمة هامبورغ 18 من بين 24 بيتا بالقصيدة قالت إنها تنطوي على "إساءة وتشهير".

وقالت المحكمة إن قرارها القابل للاستئناف يستند إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحرية الفنية والحقوق الشخصية لأردوغان.

وقالت المحكمة في الحكم "الإشارة إلى التحيز العنصري والافتراء الديني وأيضا العادات الجنسية تذهب بالأبيات إلى أبعد مما يتوقع من الشاكي (أردوغان) أن يتسامح فيه".

وتشتمل الأبيات الستة التي لم تحظرها المحكمة إشارات إلى تعامل تركيا مع الأقليات.

كان أردوغان وهو شريك مهم للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل في حل أزمة المهاجرين قد طالب ألمانيا بتوجيه التهم إلى بويمرمان.

ولا يسمح القانون الجنائي الألماني بسب الزعماء الأجانب لكن للحكومة صلاحية التصريح للمدعين بالاستمرار في أي دعاوى من هذا النوع أو رفضها.