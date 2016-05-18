البث الحي
منوعات

محكمة ألمانية تحظر نشر أجزاء من قصيدة تسخر من أردوغان

18/5/2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أصدرت محكمة في هامبورغ حكما أوليا أمس الثلاثاء بحظر إعادة نشر مقاطع من قصيدة ساخرة لفنان كوميدي ألماني يسخر فيها من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائلة إنها ترقى إلى مستوى الإساءة والتشهير.

وألقى يان بويمرمان قصيدة في التلفزيون في مارس/ آذار تتضمن إشارات جنسية ضد إردوغان دفعت الرئيس التركي لرفع شكوى تتهم بويمرمان بالسب.

وفي شكوى منفصلة طلب محامون يمثلون أردوغان من محكمة في هامبورغ حظر إعادة نشر القصيدة.

وفي حكمها الذي يسري على كافة أنحاء ألمانيا حددت محكمة هامبورغ 18 من بين 24 بيتا بالقصيدة قالت إنها تنطوي على "إساءة وتشهير".

وقالت المحكمة إن قرارها القابل للاستئناف يستند إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحرية الفنية والحقوق الشخصية لأردوغان.

وقالت المحكمة في الحكم "الإشارة إلى التحيز العنصري والافتراء الديني وأيضا العادات الجنسية تذهب بالأبيات إلى أبعد مما يتوقع من الشاكي (أردوغان) أن يتسامح فيه".

وتشتمل الأبيات الستة التي لم تحظرها المحكمة إشارات إلى تعامل تركيا مع الأقليات.

كان أردوغان وهو شريك مهم للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل في حل أزمة المهاجرين قد طالب ألمانيا بتوجيه التهم إلى بويمرمان.

ولا يسمح القانون الجنائي الألماني بسب الزعماء الأجانب لكن للحكومة صلاحية التصريح للمدعين بالاستمرار في أي دعاوى من هذا النوع أو رفضها.

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)