شاهد: "مُرشد المكفوفين" تطبيق أَبدَعَهُ 3 فلسطينيين

تحوّل حلم المكفوفين بعدم الاصطدام بالأشياء وحرية الحركة إلى واقع ممكن، بفضل ابتكار تطبيق للهواتف الذكية اشترك في إنتاجه 3 طلاب من قسم المهن الهندسية في كلية فلسطين التقنية بدير البلح في قطاع غزة.

وتوصل الطلاب الثلاثة إلى تقديم تطبيق الكتروني BGI App يوفر لفاقدي البصر التعرف على الأجهزة والأشياء في داخل المنزل وتحديد المسافة بشكل دقيق بين الكفيف والشيء الذي يريد الوصول إليه خلال ثوان معدودة وينطقها للمكفوفين على شكل صوت واضح ومسموع، وبالتالي تفادي الاصطدام بأي شيء داخل المنزل والتنقل بأمان.

ويجب على مستخدم البرنامج أن يقوم بلصق بعض العلامات -التي تم برمجتها مسبقاً- على النوافذ والأبواب وجميع الأشياء التي يمكن الاصطدام بها، كما أن التطبيق يتوفر باللغتين العربية والانجليزية.

وبحسب صفحة التطبيق الإلكتروني على موقع "يوتيوب" فإن الطلاب الثلاثة هم: مؤمن سلامة، وأمل أبو قاسم، وعائد المغاري، وبإشراف الدكتور سامي سلامة والأستاذ سمير حلس.