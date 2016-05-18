شاهد: مسعود أوزيل يلعب الكرة مع أطفال مخيم الزعتري للاجئين

زار نجم أرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن اليوم الأربعاء ولعب كرة القدم مع الأطفال السوريين اللاجئين.

والتقى النجم الألماني بعدد من الأطفال السوريين اللاجئين الذين التقطوا معه الصور التذكارية، ولعب معهم كرة القدم على ملعب النرويج الذي سمي بهذا الاسم بعد أن شيد الاتحاد النرويجي لكرة القدم هذا المرفق الرياضي في المخيم.

ووزع أوزيل صاحب الـ (27)عاما كرات كرة القدم والقبعات على الأطفال.

يقع المخيم في الأردن على الحدود مع سوريا ويضم ثمانية آلاف لاجيء من سوريا والتي تعيش عامها الخامس من الثورة ضد نظام بشار الأسد.